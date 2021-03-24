Кремль пригрозил ответными мерами на антироссийские санкции Канады

https://static.news.ru/photo/3b9566ee-8cba-11eb-bc75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва примет ответные меры на санкции Канады против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее МИД Канады объявил о введении санкций против девяти российских чиновников из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

На вопрос, последуют ли от Москвы ответные шаги, представитель Кремля ответил утвердительно.

Предпримем, — сказал Песков.

По его словам, Россия считает эти санкции незаконными, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, под ограничения попали девять граждан РФ. Среди них директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также полпред президента в Сибири Павел Попов.

В начале марта Евросоюз также ввёл санкции санкции за арест оппозиционера Алексея Навального. Тогда в список попали четыре гражданина РФ: руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников, писал NEWS.ru.