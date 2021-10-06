Кремль предложил Украине решения по встрече на высшем уровне

Кремль направил Украине ряд предложений по возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в том числе взгляд Москвы на итоги переговоров. В списке представлены 12 потенциальных решений, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник.

В Кремле считают , что главы государств могли бы договориться о восстановлении дипломатических отношений, возвращении послов, снятии друг с друга торгово-экономических санкций и отмене ограничений, касающихся физических и юридических лиц. Москва заявила о возможности восстановления транспортного сообщения и договорённостей о подготовке соглашения по газу на период после 2024 года.

Тема Крыма в предложениях не упоминается, а по поводу Донбасса в документе сказано, что Москва поддержит «любые мирные договорённости Киева с властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик», представителями России в Трёхсторонней контактной группе и в «нормандском формате».

Отмечается, что послание было направлено Киеву несколько месяцев назад. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина не ответила «ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи».

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что Кремль пытается «найти различные поводы», чтобы в очередной раз отложить двусторонние переговоры. По его словам, Москва не демонстрирует готовность обсуждать значимые для украинцев и россиян вопросы.

Тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь. Вопросы войны (в любом её проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира — ключевое наполнение переговорной повестки, — сказал Подоляк.

Ранее пресс-секретарь главы РФ заявлял, что предпосылок для встречи президентов России и Украины до конца года нет. По его словам, Путин никогда не отвергал возможность переговоров, но прежде всего необходимо определиться с повесткой, притом что каких-либо подвижек в процессе определения ключевых вопросов встречи нет.