Кремль: позиционирование РФ как угрозы стабильности в мире неприемлемо

https://static.news.ru/photo/0ee7afd4-8707-11eb-a5cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиционирование Российской Федерации как страны, которая представляет из себя угрозу стабильности на мировой арене, неприемлемо. С таким заявлением в среду, 17 марта, в разговоре с прессой выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, подобное позиционирование неприемлемо, так как указанная характеристика не соответствует действительности. Так представитель Кремля ответил на действия властей Великобритании, которые сообщили о намерении увеличить свой ядерный потенциал.

Также Лондон признал Россию наиболее актуальной угрозой для национальной безопасности и собирается активно противостоять угрозам со стороны Москвы. Об этом сказано в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном до 2030 года.

Песков отметил, что Кремль сожалеет о том, что Великобритания избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов. Данное решение властей королевства, подчеркнул он, вредит стратегической безопасности и международной стабильности.

Опять же в качестве обоснования была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России. Здесь можно сказать одно — это неверно, от России никакой угрозы не исходит, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, главы западных государств, которые расценивают Российскую Федерацию как активную угрозу или противника, совершают ошибку. Об этом 16 марта заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.