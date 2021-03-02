В Кремле ответили на сообщения о том, что Россия может отдать Курилы

https://static.news.ru/photo/8cb37b20-7c06-11eb-aa9c-96000091f725_660.jpg О-в Кунашир Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Не читать СМИ, которые пишут, что РФ якобы рассматривает возможность отдать Японии Курильские острова, посоветовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикации в японских изданиях о том, что после смены власти в России Курилы могут перейти к Японии.

Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений, — цитирует Пескова РИА Новости.

Вопрос Курил, а точнее отсутствие мирного договора, долгое время мешает отношениям Москвы и Токио. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Кремль соглашался рассмотреть возможность передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Острова Кунашир и Итуруп в этих планах не затрагивались.

СССР тогда считал, что декларация поставит точку в споре, а Япония расценивала её лишь как первый шаг к решению проблемы и не оставляла претензии на все острова. Переговоры идут с тех самых пор, а мирный договор так и не подписан. Москва не раз утверждала, что Курилы вошли в состав страны после Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

26 февраля российские военные проводили плановые военные учения на Курильских островах. Манёвры были плановые и известно о них было заранее. Однако читатели японских СМИ очень жёстко отреагировали на данный факт и в комментариях, в частности к сообщению японского новостного сайта Yahoo News Japan, жители Страны восходящего солнца договорились до того, что призвали власти страны готовиться к войне с Россией, которая иначе «никогда не отдаст Курильские острова», сообщал NEWS.ru.