Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/Global Look Press

↵Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Владислава Суркова о необходимости «обнуления президентских сроков». По его словам, это высказывание является частным мнением и никак не отражает действительность.

↵Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Владислава Суркова о необходимости «обнуления президентских сроков». По его словам, это высказывание является частным мнением и никак не отражает действительность. Это мнение...