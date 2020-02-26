Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия Победы в Москве пока не было направлено. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому. Продолжается рассылка приглашений. Однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Мне нужно будет уточнять, — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее NEWS.ru писал, что департамент документального обеспечения офиса президента Украины Владимира Зеленского не получал приглашений в Москву на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Его сотрудники провели проверку по базе входящей корреспонденции и не обнаружили документа. Также в департаменте не стали комментировать предложение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича создать парламентскую делегацию, которая поедет в российскую столицу на празднование 9 Мая.