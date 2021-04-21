Кремль подтвердил планы провести переговоры Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/fc7d3b28-a29c-11eb-8476-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Переговоры президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко состоятся в Москве 22 апреля, подтвердили в Кремле.

На мероприятии политики собираются обсудить развитие партнёрства между двумя странами, в том числе в рамках Союзного государства, передаёт ТАСС.

На сайте Лукашенко отмечается , что собеседники обсудят торгово-экономическое взаимодействие, восстановление транспортного сообщения, а также совместную работу по борьбе с распространением коронавируса.

В числе приоритетных тем и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе, — отмечается в сообщении.

Ранее мероприятие анонсировал Лукашенко. Он говорил, что предстоит «серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем». Позднее белорусский президент заявил, что намерен принять «одно из принципиальных решений» за четверть века президентства. Он пояснил, что это будет отражено в специальном декрете. Содержание декрета он не раскрывал.