Если утечки появляются, значит, это кому-то нужно. Автор таковой о назначении дня голосования по поправкам к основному закону — главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, которого власти традиционно используют для тестирования общественного мнения. 24 июня, когда голосование в теории может состояться, во многом сакральная дата. Как мы помним, в этот день 75 лет назад прошёл легендарный Парад Победы с бросанием фашистских штандартов к подножию мавзолея. А потому вероятный выбор времени плебисцита выглядит вполне продуманным.

Можно будет в пропаганде снова связать обновление Конституции, сулящее будущие достижения, с великой победой из прошлого. И если 22 апреля очередная ленинская годовщина вызывала откровенную аллергию у коммунистов и левых, которые призывали саботировать такую акцию, то новая дата психологически должна всех устроить.

Однако планы администрации президента остаются планами — а что делать с пандемией и всеми вытекающими из её факта последствиями? Конечно, теперь можно вполне законно голосовать через Интернет или даже отправлять выражение своей святой воли по почте. Это, понятное дело, значительно облегчает проведение голосования даже в условиях карантина и самоизоляции. К слову, тот же Алексей Венедиктов постоянно выступает страстным пропагандистом такого волеизъявления. Конечно, у прогрессивной общественности по-прежнему немало сомнений по поводу возможности контроля за главным — подсчётом голосов. Да и околовластные эксперты понимают, что в ответ на подведение электронных итогов может начаться кампания недоверия и оспаривания самих результатов плебисцита, подогреваемая и из-за границы. Но другого варианта стимулировать к голосованию ту же молодёжь просто нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако хорошо известно, что электронное голосование на деле могут обеспечить только в двух-трёх крупных городах страны. Да и там далеко не у всех есть соответствующие инструменты. Значит, так или иначе, но явку к урнам на избирательные участки исключить технически не удастся, если начальство надеется обеспечить достойные показатели, сравнимые с теми, что фиксировали на последних президентских выборах. Выходит, голосование должно быть связано если не с полной отменой пандемийных ограничений, то во всяком случае с их качественным ослаблением.

А с этим большие проблемы. Два месяца кряду население пытались буквально пригвоздить к месту постоянного проживания, усиливая ежедневный пресс информационными сводками о числе заразившихся и умерших. А теперь с ходу надо менять тактику, стимулируя настроения оптимизма? Нет, ЦИК уже рапортует о технической возможности скорого проведения плебисцита. На телеканалах возобновилась реклама чудодейственных конституционных поправок, исполняемая любимыми народом актёрами.

Так что дело за малым. За кардинальным ослаблением всех всем давно приевшихся ограничений. Кто отправится на участки для голосования в той же Москве, если для этого надо пожертвовать одним из двух еженедельных электронных пропусков? Потому-то для голосования необходимо не только изо дня в день повторять со всех экранов о неизмеримой пользе поправок, но создать уже принципиально новое восприятие окружающего мира, из которого пандемия до конца ещё не ушла, но, дескать, воздух значительно очищен от злокозненного коронавируса.

Неудивительно поэтому, что знатоки властных кулис намекают: верный признак утверждения 24 июня в качестве даты поддержки конституционных поправок — это, помимо всего выше перечисленного, отмена принципиальных ограничений в городе-герое Москве. Могут как минимум разрешить пробежки и прогулки на свежем воздухе и отменить пресловутые «электронные аусвайсы». Так что пришло время всем действительно следить за столицей.

К слову, если голосование всё-таки будет назначено на 24 июня, то о нём нужно официально объявить не позднее 25 мая. Ждём!