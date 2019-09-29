https://static.news.ru/photo/4f209144-e2e7-11e9-ad06-fa163e074e61_660.jpg Сергей Левченко Фото: kremlin.ru

Ситуация с паводком в Иркутской области серьёзно сказалась на рейтингах главы региона Сергея Левченко. В Кремле планируют отправить чиновника в отставку досрочно осенью 2019 года.

По данным источников, близких к администрации президента, уход Левченко может совпасть с очередной ротацией губернаторского корпуса. При этом пока губернатора никто не просил писать заявление об отставке. Полномочия чиновника истекают в 2020 году.

Политолог Дмитрий Бадовский пояснил, что администрация Левченко показала не самую эффективную работу во время паводка. Несмотря на это, сам чиновник свой пост покидать не хочет. В случае отставки «по недоверию» КПРФ попытается политизировать этот вопрос, чтобы защититься, считает эксперт.

Не исключён и третий сценарий. По мнению Бадовского, Левченко может сохранить полномочия до 2020 года. В этом случае ему придётся участвовать в выборах. Проигрыш действующего главы региона покажет отношение населения к нему, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что одиннадцать российских губернаторов могут лишиться своих постов в ходе новой волны отставок глав регионов. Рейтинг политической устойчивости составили политологи.