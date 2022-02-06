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Кремль ответил на сообщения о просьбе Киева разместить THAAD под Харьковом

Песков назвал шагом к дестабилизации просьбу Киева к США разместить THAAD под Харьковом
21:36, 07 февраля 2022
Кремль ответил на сообщения о просьбе Киева разместить THAAD под Харьковом Фото: Wikimedia
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки на Украине, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал информацию о том, что Киев попросил США разместить на территории страны несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения» РФ.

Это стало бы ещё одним шагом в сторону дестабилизации ситуации, отметил Песков.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих радиолокационные средства.

Комплексы обеспечат Украине дополнительные возможности в плане разведки. Утверждается, что благодаря входящей в вооружение РЛС Киев сможет отслеживать обстановку над существенной частью России.

Украина неоднократно высказывала просьбы к западным странам о поставках оружия. В частности, Вашингтон и его союзники по НАТО наладили «воздушный мост» со страной в процессе поставок оружия и боеприпасов для предотвращения «российской агрессии».

За последние две недели из США на Украину прибыли восемь самолётов, доставивших в общей сложности 650 тонн военных грузов.

Среди членов Альянса «множество оружия» передали Украине Великобритания и страны Балтии. Кроме того, в скором времени намерены начать поставки Чехия и Польша.

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