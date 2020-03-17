https://static.news.ru/photo/fbd6d272-683e-11ea-a626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возмущение Белоруссии из-за принятых Россией мер против распространения COVID-19 несправедливо. Об этом заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ещё раз повторил, что белорусские союзники, партнёры и друзья были проинформированы заранее о всех предпринятых шагах Москвы на уровне глав правительств двух стран.

Безусловно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но мы, конечно, считаем подобную критику российской стороны несправедливой, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, — цитирует Пескова РИА Новости.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 марта объявил о закрытии российско-белорусской границы для перемещения граждан из-за эпидемии коронавируса. В ответ на это белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пойдёт на аналогичные меры. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что в противном случае «очередь из фур будет стоять до Кремля, а люди будут в бешенстве». При этом Лукашенко отметил, что Россия «вся полыхает» от коронавируса, а в Белоруссии обстановка спокойная, и задался вопросом, «кто от кого ещё должен закрываться».

Как писал NEWS.ru, ранее в Кремле опровергли телефонный разговор Путина и Лукашенко.