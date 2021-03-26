Кремль ответил Байдену, назвавшему Путина автократом

https://static.news.ru/photo/94775fbc-8e25-11eb-8a36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера о том, что глава РФ Владимир Путин считает автократию будущим трендом и думает, что демократия не работает в новом мире.

По его мнению, Байден ошибается. Он считает, что в России сложилась демократия, которая не соответствует американским нормам.

Ошибка заключается в том, что если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке её называют разными словами, в том числе автократия или ещё как-то. Это не так. Каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу, — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

Он добавил, что российская сторона уважает уклад других стран. В ответ журналисты попросили Пескова рассказать, считает ли Путин все страны мира по-своему демократическими или признаёт, что существуют недемократические государства.

Я не буду отвечать на этот вопрос. Вы знаете, столько выступлений, заявлений Путина на этот счёт, просто давайте вы их почитаете. Всё это на президентском сайте есть, — ответил он.

Песков уверен, что в мире существуют целые группы стран, которые считают важной «насильственную демократизацию всего мира», но они не хотят замечать, что «во всех странах то, что они называют демократией, это совершенно разные системы».

Каждая страна является той страной, которой её определяет народ этой страны. И навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему, иную систему — вот это является недопустимым. Это, собственно, российское мировоззрение на международные дела, — ответил он.

Представитель Кремля рассказал, что демократические системы отличаются, в том числе, в Соединённых Штатах, Германии, Франции и Нидерландах, передаёт РИА Новости.

В ходе своей первой пресс-конференции Байден сравнил Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Он рассказал, что они оба считают автократию будущим, а демократию не работающей в современном мире. По его словам, Москва перешла от коммунизма к автократии, где решения принимает один человек — руководитель страны, писал NEWS.ru.