Кремль отверг требования Чехии о возвращении дипломатов в Москву

https://static.news.ru/photo/35e57fd2-a2cb-11eb-837c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не позволит другим государствам общаться с собой в ультимативной форме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал требования чешской стороны вернуть обратно выдворенных из Москвы чешских дипломатов.

Сегодня в послании [Федеральному собранию] президент [России Владимир] Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований, — напомнил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Представитель Кремля дал понять, что Москва не станет рассматривать просьбу, озвученную министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

При этом чешская сторона не считает ответ Москвы симметричным и справедливым, так как называет высланных из Праги работников дипмиссии сотрудниками резидентур российских спецслужб. В то же время там утверждают, что выдворенные из Москвы дипломаты были наделены полномочиями исключительно по своему профилю.

В связи с этим Кулганек вызвал посла РФ Александра Змеевского в МИД Чехии и потребовал до полудня 22 апреля вернуть высланных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся в России работников чешской дипмиссии.

21 апреля, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин заявил, что РФ всегда найдёт способ постоять за себя перед странами, которые пытаются общаться в высокомерном тоне. Он призвал западных политиков не принимать сдержанную реакцию Москвы на выпады за слабость и подчеркнул, что никому не будет позволено заходить за красную черту.