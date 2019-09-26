https://static.news.ru/photo/84042c72-e03f-11e9-b34b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Global Look Press

Россия категорически не согласна с обвинениями в её адрес в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона не нарушала букву ДРСМД. Наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументировано обвинять в нарушении положения ДРСМД Соединённые Штаты, — уточнил представитель Кремля.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.