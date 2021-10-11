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Кремль отреагировал на статью Медведева об Украине

13:21, 11 октября 2021
Кремль отреагировал на статью Медведева об Украине Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев Фото: dm/vk.com
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал материал заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о российско-украинских отношениях «очень важным» и называющим вещи «своими именами», пишет РИА Новости. Статью Медведева накануне опубликовала газета «Коммерсантъ».

Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что предыдущие договорённости не выполняются украинской стороной, украинским руководством, — сказал Песков.

В статье, опубликованной 11 октября, зампред Совбеза РФ заявил о бессмысленности переговоров с нынешним руководством Украины, назвав представителей власти в Киеве «невежественными и необязательными людьми». По мнению Медведева, Украина постоянно меняет курс, чтобы угодить западным хозяевам.

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