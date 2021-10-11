Кремль отреагировал на статью Медведева об Украине

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Сенат американского парламента проголосовал за увеличение лимита госдолга на $480 млрд. По словам экономиста Никиты Масленникова, это может привести к образованию кризиса на мировом финансовом рынке, передаёт «ПолитЭксперт».

Если они в США повысят лимит госдолга, значит, будет невозможно выпускать дополнительно новые US Treasuries (государственные ценные бумаги США. — NEWS.ru), возникнет дефолт по другим акциям. Пока до 3 декабря...