Кремль отреагировал на сообщения о возможных кибератаках США на РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая сообщила, что американские власти планируют в ближайшее время устроить кибератаки на связанные с российскими властями системы.

Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак, — сказал он.

Представитель Кремля называл описываемые журналистами планы международной преступностью.

Конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности, — добавил он.

Песков также сказал, что российские власти никогда не имели отношения к преступлениям в киберпространстве, передаёт РИА Новости.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что в течение ближайших трёх недель США планируют осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на хакерскую атаку РФ через программное обеспечение SolarWinds. По информации издания, контрудары США не будут очевидными, но о них станет известно российскому руководству, военным и разведывательным службам.

Компьютерные взломы предполагается сопровождать новыми экономическими санкциями. Также президент Джо Байден намерен подписать указ для усиления защиты компьютерных систем правительства, что позволит в будущем предотвратить новые кибератаки.

По данным американской Службы разведки, Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWind, которая произошла в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. В России на самом высоком уровне отрицают обвинения в причастности к кибератаке, писал NEWS.ru.