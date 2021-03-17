Кремль отреагировал на американский доклад о вмешательстве в выборы

https://static.news.ru/photo/cdd13756-8709-11eb-b1c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле считают доклад американской разведки о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США бездоказательным и безосновательным. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в США был опубликован доклад американской разведки, в котором содержатся обвинения Москвы в попытках поддержать Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2020 года выборах президента. Также в докладе говорится, что параллельно Россия пыталась дискредитировать соперника Трампа Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.

Песков подчеркнул, что Кремль оценивает доклад американской разведки как неправильный. Как отметил пресс-секретарь национального лидера, официальная Москва не вмешивалась в выборы в США и не имеет отношения ни к каким кампаниям против кандидатов на пост главы Белого дома.

Доклад абсолютно бездоказательный и безосновательный, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, спецслужбам США так и не удалось найти подтверждения тому, что Москва тем или иным образом могла повлиять на результаты президентских выборов в Штатах, которые прошли в прошлом году. А когда им нечего сказать, они несут разную ахинею. Так на доклад американской разведки о якобы вмешательстве РФ в выборы отреагировал заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.