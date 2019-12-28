https://static.news.ru/photo/5a6b5fa0-2aec-11ea-aca2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-служба президента подготовила альбом архивных материалов к 20-летию с того момента, как Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подборка «состоит из архивных фотографий, видеозаписей, сделанных в основном личными фотографами и операторами». В альбом включены «избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства, начиная именно с 31 декабря 1999 года».

Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет, — цитирует Пескова ТАСС.

Доступ будет открыт на сайте президента в 18 часов 30 декабря, уточнил представитель Кремля. Он подчеркнул, что «сейчас материалы доступны по 2004-й включительно, в течение нескольких недель будут добавляться дополнительные годы».

Ранее агентство Bloomberg проанализировало 20 лет правления Путина. Как писал NEWS.ru, главной особенностью российского лидера названа способность в увеличении международного влияния России при небольшом бюджете.