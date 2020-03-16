https://static.news.ru/photo/3d37c4c6-6793-11ea-822f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не готовит обращение к нации в связи с переносом всероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на 12 июня.

Нет, ничего не готовится, — цитирует телеканал «Дождь» Пескова.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков уже говорил, что указ президента РФ Владимира Путина о дате общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ может быть подписан на этой неделе и другие варианты, кроме проведения этого мероприятия 22 апреля, пока не рассматриваются.

Однако источник, близкий к администрации президента, сообщил «Медузе», что перенос голосования обсуждался с Путиным в выходные дни, но к утру 16 марта окончательного решения принято не было. Издание предполагает, что голосование могут перенести на День России 12 июня или на единый день голосования 13 сентября, а Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к нации, в котором и объявит об этом.