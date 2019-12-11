https://static.news.ru/photo/f43b6ec0-1c07-11ea-9a1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доверие зрителя к Первому каналу не будет подорвано из-за высказывания гендиректора телекомпании Константина Эрнста об ошибке в сюжете о катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что СМИ должны давать все возможные версии, описывая трагедии такого масштаба.

Вокруг столь резонансной темы и трагедии важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы. Да, какие-то версии, выходящие вперёд на первом этапе, потом признаются несостоятельными. Но на определённом этапе это может быть, — цитирует его URA.RU .

Речь идёт о сюжете, посвящённом крушению рейса МН17 Malaysia Airlines, произошедшему над территорией Донбасса в 2014 году. Зрителям был продемонстрирован спутниковый снимок, якобы доказывающий, как украинский истребитель запускает ракету в пассажирский самолёт, выполнявший рейс MH17.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал демонстрацию сюжета в эфире ошибкой. В то же время телеведущий Михаил Леонтьев заявил, что не согласен с Эрнстом, добавив, что вышедший в его программе «Однако» сюжет изначально задумывался как «интеллектуальная провокация» и не было никаких доказательств, что события развивались именно так, писал NEWS.ru.