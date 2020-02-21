https://static.news.ru/photo/61df530a-5499-11ea-9ea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация в сирийской провинции Идлиб вызывает беспокойство у Москвы, а вооружённый конфликт с турецкой армией стал бы худшим сценарием развития событий в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заверил, что Кремль находится в постоянном диалоге с Анкарой и прокомментировал возможность военного столкновения между Россией и Турцией в приграничной сирийской провинции.

Происходящее в Идлибе вызывает глубокую обеспокоенность и является главной темой для обсуждения российской и турецкой сторонами. Не хотелось бы говорить про худшие сценарии, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что армия Асада в Идлибе ведёт борьбу с террористическими группировками, которые осуществляют агрессивные действия в отношении сирийских военных. Как рассказал Песков, сейчас обсуждается возможность провести саммит с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции по урегулированию в Сирии, но согласований на данный момент ещё нет.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. В январе–феврале прошло несколько переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались. 19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба.

Как писал NEWS.ru, ранее российские военные опровергли информацию о сотнях тысяч сирийский беженцев, пытающихся покинуть провинцию Идлиб из-за боёв правительственных войск с вооружённой оппозицией в этом районе.