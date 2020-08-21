Кремль оценил последствия ухода Лукашенко с поста президента

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В Кремле проанализировали ситуацию в Белоруссии. Также власти оценили вероятность и последствия ухода с поста президента Александра Лукашенко.

Так, российская сторона не исключает того, что более выгодным решением будет достижение соглашения с оппозицией Белоруссии, чем поддержка действующего президента. Также Россия не намерена поддерживать режим Лукашенко силовыми методами. По мнению представителей Кремля, такие действия могут настроить рядовых граждан республики против РФ, сообщает Bloomberg.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напомнил о том, что ранее российским властям удалось наладить хорошие отношения с политиками, которые в 2018 году свергли прокремлёвского лидера Армении.

Сохранять статус-кво в отношениях с Белоруссией можно и без Лукашенко, — подчеркнул он.

Однако российская сторона не намерена ускорять падение режима Лукашенко. При этом, он уже не будет пользоваться доверием в Москве в связи с его последними заявлениями и скандалом с бойцами ЧВК «Вагнер».

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с российским лидером Владимиром Путиным по Белоруссии.