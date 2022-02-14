Кремль объявил о готовности Путина вести переговоры по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности. Об этом в интервью телекомпании CNN сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин всегда настаивал на дипломатическом пути решения ситуации.

Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии... И на самом деле он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьёзной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры, — сказал Песков.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.