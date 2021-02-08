Кремль объяснил высылку трёх европейских дипломатов

https://static.news.ru/photo/02eeb366-69f3-11eb-9bfb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высылка из РФ трёх европейских дипломатов стала следствием действий ряда иностранных дипмиссий в РФ на фоне незаконных акций, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти РФ не собираются это терпеть.

Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона чётко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Накануне МИД РФ попросил покинуть РФ сотрудников представительств Польши, ФРГ и Швеции за их участие в несанкционированных протестных шествиях 23 и 31 января 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они работали в генконсульствах Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и в посольстве Германии в Москве.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель узнал из соцсетей о высылке трёх европейских дипломатов. Он обращался к главе российского МИД Сергею Лаврову о пересмотре решения, но «безуспешно».

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать задержания демонстрантов на этих акциях с репрессиями. Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле либо становятся жертвами подстрекателей, но они участвуют в незаконных мероприятиях и заслуженно задерживаются силовиками.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. Он подчеркнул, что задержание блогера вызывает у него большую озабоченность.