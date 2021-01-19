Кремль обвинил США в незаконном давлении на «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/c03bf954-5a46-11eb-a2fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Москва сожалеет о том, что США оказывают на проект строительства газопровода «Северный поток — 2» грубое и незаконное давление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединённых Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растёт. Мы сожалеем в этой связи, — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва внимательно следит за ситуацией и анализирует её для продолжения работы по завершению этого проекта.

Вашингтон собирается ввести 19 января санкции против судна «Фортуна». Оно задействовано на строительстве газопровода «Северный поток — 2». Санкции также затронут владельца корабля — компанию «КВТ-Рус». Вашингтон уже уведомил федеральное правительство ФРГ и других европейских партнёров о введении санкций.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода, против чего активно выступают США. Прокладка газопровода была остановлена в декабре 2019 года после санкций в отношении швейцарской компании Allseas. В декабре 2020 года строительство продолжилось, судно «Фортуна» уложило 2,6 км труб в немецких водах.

Недостроенными остались участки газопровода в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Датские власти разрешили использовать «Фортуну» для укладки труб с 15 января, в немецких водах можно продолжать работу до конца мая.

Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперт назвал способ обхода санкций по «Северному потоку — 2».