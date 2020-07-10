Кремль обсуждает возможность отменить на выборах «день тишины»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В администрации президента обсуждается возможность распространить придуманные для голосования по поправкам к Конституции правила на выборы. Речь идёт об отмене «дня тишины», назначении наблюдателей через Общественную палату и запрета на публикацию экзитполов до окончания голосования.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, информацию также подтвердил близкий к Кремлю собеседник. Консультации по данному вопросу идут и с палатами парламента, добавил один из них. Решения, использовать ли эти нормы на выборах, пока нет, подчеркнули оба источника.

Информацию подтвердил и председатель конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас.

Я поддерживаю эти идеи, за исключением монополии Общественной палаты на назначение наблюдателей. Если вдруг Общественная палата на конкурентных выборах откажется назначить наблюдателей от какой-либо партии — это будет проблемой, — пояснил он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию — процедура, которая была в экстренном порядке разработана под инициативу президента Владимира Путина изменить основной закон страны. Заявлялось, что так глава государства хочет «посоветоваться» с гражданами, избегая сложных механизмов референдума.

Существенными отличиями правил этого плебисцита от обычной практики, помимо уже перечисленных, было отсутствие правил агитации и растянутость голосования на несколько дней.

Сейчас в день перед голосованием запрещена любая агитация. Это мировая практика. «День тишины» необходим, чтобы дать избирателю подумать и сделать осознанный выбор, не подвергаясь агитации в последний момент. Согласно действующим нормам, назначать наблюдателей на выборах имеют право партии, кандидаты, а не только Общественная палата. Это позволяет всем политическим силам контролировать процесс. Один из источников РБК отметил, что назначение наблюдателей через Общественную палату может помочь отсеять «неудобных» наблюдателей.

Что касается экзитполов, то они никак не регулировались применительно к голосованию по поправкам, а по действующему выборному законодательству их и так можно публиковать только после закрытия всех избирательных участков, но до опубликования итогов подсчета голосов. При этом на прошедшем общероссийском голосовании ВЦИОМ (100% акций принадлежит государству) опубликовал результаты опроса избирателей по итогам четырех дней плебисцита, то есть когда до окончания процедуры было ещё несколько дней. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова тогда сказала, что сожалеет о решении социологов.

Накануне Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам к Конституции. Ответа от главы государства не последовало.

Ранее с призывом обсудить распространение на обычные выборы этой практики выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её инициативу не поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета.

Многодневное голосование является экзотикой для большинства стран мира. В ситуации, когда избирательные участки работают больше одного дня, значительно затрудняется процедура контроля за законностью процесса, отмечают эксперты и правозащитники. Необходимость недельного голосования по вопросу поправок к Конституции объяснялась безопасностью в условиях эпидемии.

13 сентября в России пройдут выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депутатов 11 региональных парламентов, писал NEWS.ru.