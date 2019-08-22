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Идею президента США купить у Дании Гренландию не стали комментировать в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в отношения Вашингтона и Копенгагена.

Это не наше дело, мы таким международным шоппингом не занимаемся. Этот вопрос скорее связан с отношениями США и Дании. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная чёрная кошка пробежала, — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он также не стал комментировать идею о том, что инициатива Трампа, возможно, является проявлением обострения борьбы за ресурсы Арктики.

Я оставлю это без комментариев, я лишь скажу, что Россия ведёт свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф... Есть определённые успехи, работа эта продолжается, она соответствует международному праву, — сказал представитель Кремля.

За остров США предложили Дании $600 миллионов. Эту сумму Белый дом рассчитал, исходя из ежегодных расходов королевства на содержание территории. Официальный Копенгаген ответил резким отказом на предложение американцев. Гренландия не продаётся, но открыта для сотрудничества и торговли, заявили в королевстве. После этого Трамп отменил свой визит в Данию. Премьер-министр скандинавской страны Метте Фредериксен заявила, что разочарована таким поворотом событий. При этом реакция американского лидера вызвала волну негодования среди датских политиков, писал News.ru.