Кремль: никто не может однозначно говорить об «отравлении» Навального

https://static.news.ru/photo/2dfed154-4440-11eb-8662-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В настоящий момент никто не может однозначно говорить об «отравлении» оппозиционного политика Алексея Навального. У Москвы всё ещё нет достаточного количества данных для того, чтобы делать окончательные выводы по этому вопросу. Данное заявление 22 декабря в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали.

Сейчас он находится Германии, откуда хочет вернуться после полного восстановления. Его сторонники, как и представители Запада, уверяют, что Навальный был отравлен веществом типа «Новичок».

Песков подчеркнул, что у России нет достаточного количества сведений по инциденту с «берлинским пациентом». Недостающие данные, отметил представитель Кремля, не предоставили, в частности, «наши визави в Берлине».

Мы, к сожалению, не имеем возможности получить информацию как от медиков в Charité, так и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, в Швеции и во Франции, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин на своей большой пресс-конференции заявил, что если бы представители российских спецслужб действительно хотели отравить оппозиционера Алексея Навального, они бы довели дело до конца. Он высказал мнение, что обнародованное «берлинским пациентом» и рядом СМИ расследование о причастности к инциденту сотрудников ФСБ, которые якобы действовали по личному распоряжению российского лидера, есть не что иное, как измышления и легализация оперативных разработок западных спецслужб.