Песков: Кремль никому не намерен верить на слово в ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/50f1f6f2-f998-11ea-bcb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в руководстве страны никто не готов верить на слово никаким заявлениям по ситуации с Навальным.

В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Песковка, в деле Навального больше вопросов, чем ответов. Он отмечал, что Россию сильно ограничили в возможностях по проведению полноценного расследования инцидента с оппозиционером, лишив её доступа к необходимым сведениям и уликам.

Навальному стало плохо на борту летевшего из Томска самолёта 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Немецкие военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении, однако Германия сведения не предоставляет.