Кремль прокомментировал намерение Польши арестовать российских диспетчеров

https://static.news.ru/photo/da39bc80-f8c9-11ea-98df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва негативно отнеслась к намерению Варшавы отправить под арест авиадиспетчеров, которые работали в смоленском аэропорту во время катастрофы самолёта польского президента Леха Качиньского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, состоялись ли какие-либо контакты из-за такого решения Польши и как его оценивает российская сторона.

Не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока неизвестно. В целом, концептуально, отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу так: относимся негативно, — цитирует Пескова РИА Новости.

Поводом для комментария Пескова стало заявление пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эвы Бялик. Она сообщила, что Варшава намерена инициировать процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в 2010 году в тот момент, когда разбился борт Качиньского.

Если суд решит арестовать россиян, то они будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдать их польским властям.

17 сентября следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Польский самолет Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Как писал NEWS.ru, в Генеральной прокуратуре Польши сообщили российским журналистам имена авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.