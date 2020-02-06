https://static.news.ru/photo/f34691da-48cf-11ea-8fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В администрации президента России Владимира Путина не знакомы с инициативой внесения в Конституцию понятия «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, эта инициатива прорабатывается рабочей группой по подготовке предложений касательно внесения поправок в Конституцию.

Нет, не знакомы. Она будет в группе прорабатываться, — передаёт РИА Новости ответ Пескова на вопрос знакомы ли в Кремле с этой инициативой.

Предложение закрепить в основном законе этот термин выдвинул председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. По его словам, речь идёт о территориях размещения военных и стратегических объектов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий. Они будут иметь прямое федеральное подчинение.