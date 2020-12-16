Кремль не знает, могут ли РФ и США вместе работать по Афганистану

https://static.news.ru/photo/2f3915de-4076-11eb-9585-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmatullah Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Власти РФ не знают, могут ли Москва и Вашингтон вместе работать по вопросам афганского урегулирования после избрания Джо Байдена президентом Соединённых Штатов Америки, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста из Кабула.

Представитель Кремля добавил, что в целом отношения РФ и США ещё далеки от того, чтобы действовать сообща в каких-то сферах, пишет ТАСС.

Мы пока не знаем, насколько победа Байдена будет способствовать нормализации российско-американских отношений. <...> Разные страны прикладывают усилия к межафганскому примирению. Но возможны ли тут какие-то совместные действия России и США, пока сказать трудно. Пока наши отношения далеки от того, чтобы действовать совместно в каких-то областях, — отметил Песков.

Мирное соглашение между властями США и «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в России) было подписано в феврале 2020 года. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана, а также начало межафганского диалога после обмена пленными. Позже глава республики Ашраф Гани подписал 10 августа 2020 года указ об освобождении из мест лишения свободы последних 400 сторонников группировки. По информации журналистов, имена боевиков значились в списке, переданном радикалами во время переговоров с представителями Соединённых Штатов Америки в феврале 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель губернатора провинции Кабул Махбубула Мохаммади и его секретарь погибли в результате взрыва в Афганистане. Ещё два человека — охранники чиновника — получили ранения. Инцидент произошёл в одном из районов столицы Афганистана. В местной полиции предполагают, что бомба была установлена в автомобиле чиновника.