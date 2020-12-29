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Кремль не включил Зеленского в список поздравлений с Новым годом от Путина

12:55, 30 декабря 2020 10
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не попал в число глав зарубежных государств и правительств, которых российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом.

Поздравительные послания президента РФ направлены лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Греции, Турции и других стран. В обращении к ним российский лидер отмечал важность сотрудничества с РФ.

Кроме того, Путин поздравил генсека ООН Антониу Гутерриша, папу римского Франциска, королеву Великобритании Елизавету II, а также некоторых бывших глав государств и правительств. Полный список поздравительных посланий опубликован на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поздравил с новогодними праздниками как действующего президента США Дональда Трампа, так и избранного на этот пост Джо Байдена. Он отметил, что Россия и Соединённые Штаты исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности. Путин также подтвердил приглашение Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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