Кремль не включил Зеленского в список поздравлений с Новым годом от Путина

https://static.news.ru/photo/6c11a5de-4a85-11eb-adde-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не попал в число глав зарубежных государств и правительств, которых российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом.

Поздравительные послания президента РФ направлены лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Греции, Турции и других стран. В обращении к ним российский лидер отмечал важность сотрудничества с РФ.

Кроме того, Путин поздравил генсека ООН Антониу Гутерриша, папу римского Франциска, королеву Великобритании Елизавету II, а также некоторых бывших глав государств и правительств. Полный список поздравительных посланий опубликован на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поздравил с новогодними праздниками как действующего президента США Дональда Трампа, так и избранного на этот пост Джо Байдена. Он отметил, что Россия и Соединённые Штаты исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности. Путин также подтвердил приглашение Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.