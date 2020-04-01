https://static.news.ru/photo/ac78be4e-7404-11ea-b237-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы и Эр-Рияда по ситуации на рынке нефти в настоящее время не ведётся.

В настоящий момент — нет, — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что отношения между странами находятся «на достаточно высоком уровне». Песков также сообщил, что в ближайшее время телефонных разговоров Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии не предвидится, однако в случае необходимости они могут быть оперативно согласованы.

Как писал NEWS.ru, главы министерств энергетики России и США обсудили текущее состояние мирового нефтяного рынка и перспективные направления сотрудничества. Стороны отметили необходимость конструктивного ответа на существующие вызовы на рынке нефти и продолжение диалога. США и Россия считают, что падение спроса и избыток на рынке чёрного золота не способствуют развитию мировой энергетики.