Кремль не увидел трагедию в оттоке учёных из России

https://static.news.ru/photo/2a75f220-a362-11eb-bb54-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об оттоке учёных за границу. По его словам, никакой трагедии в этом нет, передаёт «Интерфакс».

Это не всегда отток, это часть эмиграции. Учёные — они абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и создаются наиболее комфортные условия, — заявил Песков.

Он также добавил, что процесс эмиграции двусторонний. Таким образом происходит глобальный обмен научными идеями в мире, и в нём нет ничего плохого. Тем не менее официальный представитель Кремля подчеркнул, что государства должны создавать комфортные условия как для самих учёных, так и для их исследований. По его словам, Россия участвует в такой «конкурентной гонке».

Ранее главный учёный секретарь РАН Николай Долгушкин сообщил, что Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд сокращается число учёных. По его словам, с 2012 года в стране в пять раз, с 14 до 70 тысяч, возросло число эмигрирующих из РФ учёных и высококвалифицированных специалистов.

По мнению академика, тому есть три главных причины: недостаток финансирования, отсталая инфраструктура и «кадровый, интеллектуальный потенциал».