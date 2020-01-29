https://static.news.ru/photo/370453de-427d-11ea-948b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль в настоящий момент не рассматривает возможность переноса федеральных органов власти из Москвы в субъекты РФ.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как передаёт ТАСС, представитель Кремля констатировал, что «речь об этом не идёт», отвечая на просьбу прокомментировать инициативу переезда федеральных министерств в регионы.

Как ранее писал NEWS.ru, входящая в состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социсследований Дарья Кислицына допустила, что федеральные министерства могут сменить географическую привязку в зависимости от своего профиля и особенностей субъектов РФ. По её словам, существуют регионы ярко выраженного аграрного, промышленного или добывающего сектора и поэтому министерства промышленности, энергетики и сельского хозяйства могли бы проводить в них выездные форматы.