Кремль в настоящий момент не рассматривает возможность переноса федеральных органов власти из Москвы в субъекты РФ.
Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как
Как ранее писал NEWS.ru, входящая в состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социсследований Дарья Кислицына допустила, что федеральные министерства могут сменить географическую привязку в зависимости от своего профиля и особенностей субъектов РФ. По её словам, существуют регионы ярко выраженного аграрного, промышленного или добывающего сектора и поэтому министерства промышленности, энергетики и сельского хозяйства могли бы проводить в них выездные форматы.
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