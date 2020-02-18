https://static.news.ru/photo/9cfb6e3e-523b-11ea-94cb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформулирована позиция по предложению внести в Конституцию РФ норму о неприкосновенности бывших президентов. Ранее с такой идеей выступили члены рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон страны.

Пока мы не будем воспроизводить никакие позиции в отношении того или иного предложения, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он пояснил, что рабочая группа сейчас собирает все предложения и отбирает те, которые могут быть внесены в качестве поправок в Конституцию. И пока этот список не будет конкретизирован, Кремль не будет «формулировать» свою позицию.

Как писал NEWS.ru, принцип неприкосновенности бывших президентов РФ предложили внести в Конституцию. С такой инициативой выступила председатель Союза женщин РФ, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова. Она предложила закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью. Лахова отметила, что именно лидер РФ принимает меры по охране суверенитета страны.