Кремль не получал запросов на встречу от Зеленского

https://static.news.ru/photo/c4aea5b6-a2a0-11eb-b3e8-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальных запросов президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину в последнее время не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В последние дни запросов на общение не было, — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что о предложении Зеленского оперативно доложили Путину. Однако Песков не уверен, что российский глава успел ознакомиться с докладом, так как ночью перед посланием Федеральному собранию он работал над текстом своего выступления.

20 апреля Зеленский обратился к Путину. Он предложил встретиться на территории военных действий в Донбассе.

Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию. Он выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».