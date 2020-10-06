Песков: Кремль не получал доклад ОЗХО по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/0a7c51c2-07e9-11eb-b38e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле не знакомы с заключением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором подтверждается, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что необходимо некоторое время, чтобы документ был передан по дипломатическим каналам.

По всей видимости, там будет вся информация, которая необходима, — предположил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.

Как писал NEWS.ru, Песков ранее заявил, что каких-либо новых данных в проверке по делу отравления Алексея Навального не произошло, так как Берлин не предоставил данных по ситуации.