https://static.news.ru/photo/f60a7c8c-20b2-11ea-a904-fa163e074e61_660.jpg Первез Мушарраф Фото: AP/ТАСС

В Кремле не комментируют решение специального суда Пакистана, который приговорил бывшего главу государства Первеза Мушаррафа к смертной казни.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «это не наш вопрос».

Это к нам не относится. Мы это никак не комментируем, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее NEWS.RU писал, что специальный суд Пакистана приговорил экс-лидера нации Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене. Он находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году, и утверждает, что не может вернуться на родину из-за проблем со здоровьем.