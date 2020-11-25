Кремль не комментирует слова Эрдогана о расширении усилий по Карабаху

https://static.news.ru/photo/295488ba-2f0a-11eb-99e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Москва оставила без комментариев заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность расширения усилий по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе вместе с другими государствами в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сверх того и помимо того, что мы сказали в сообщении вчера вечером, я вам ничего сказать не могу, — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путин только подтвердил, что ход выполнения договорённостей между Арменией и Азербайджаном, заключённых при посредничестве РФ обсуждался в ходе телефонного разговора с турецким президентом. Песков также отметил, что в центре внимания были «модальности совместной работы в рамках совместного мониторингового центра».

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Президент России Владимир Путин уже заявлял, что Россия предпринимает «энергичные усилия» для посредничества в нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Он добавил, что участники мирного процесса, в частности Россия, при этом следовали ключевым договорённостям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ.

Как писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе и оперативно принял решение о вводе миротворцев. Несмотря на это, сторонам конфликта необходимо время на восстановление, а ситуацию может взорвать «любое неосторожное слово».