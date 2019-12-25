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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о призыве в армию сотрудника Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.

Мы видели сообщения на этот счёт, но мне сложно комментировать. Я не знаю, уклонялся ли он от призыва, а если уклонялся, то долго ли он это делал, — сказал Песков.

Вечером 23 декабря в квартире молодого человека прошёл обыск. После этого он перестал выходить на связь. Юристы ФБК подали заявление о пропаже человека в СКР. Сторонники Навального утверждали, что у Шаведдинова есть основания для отсрочки от армии. Он оспаривал действия военкомата в суде. Однако, как стало известно 24 декабря, Мосгорсуд днём ранее отклонил его апелляцию.

Как ранее писал NEWS.ru, Шаведдинов, который исчез после спецоперации силовиков, вломившихся в его квартиру, обнаружился на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Его отправили туда служить в армию.