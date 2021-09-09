Кремль не готов подтвердить начало подготовки встречи Путина и Байдена

Кремль не может подтвердить начало контактов с США по встрече президента России Владимира Путина и главы Соединённых Штатов Джо Байдена на высшем уровне, пишет ТАСС, ссылаясь на источник. При этом ранее в СМИ уже появилась информация о подготовке встречи.

Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне, — признался инсайдер.

Предыдущая беседа на государственном уровне у Байдена и Путина состоялась 16 июля в Женеве. После саммита пресс-конференцию проводить не стали.

Ранее сообщалось о возможной предстоящей встрече Путина и Байдена. По имеющимся данным, полученным из «дипломатических кругов США» саммит двух лидеров государств может пройти в октябре. Отмечается, что на саммите главы государств могут обсудить уже ставшие традиционными вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и кибербезопасности. Также планируется, что Путин и Байден затронут ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, проанализируют обстановку в Афганистане и Центральной Азии.