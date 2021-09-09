Кремль не готов подтвердить начало подготовки встречи Путина и Байдена
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:13, 09 сентября 2021
Владимир ПутинФото: President of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Кремль не может подтвердить начало контактов с США по встрече президента России Владимира Путина и главы Соединённых Штатов Джо Байдена на высшем уровне, пишет ТАСС, ссылаясь на источник. При этом ранее в СМИ уже появилась информация о подготовке встречи.
Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне, — признался инсайдер.
Предыдущая беседа на государственном уровне у Байдена и Путина состоялась 16 июля в Женеве. После саммита пресс-конференцию проводить не стали.
Ранее сообщалось о возможной предстоящей встрече Путина и Байдена. По имеющимся данным, полученным из «дипломатических кругов США» саммит двух лидеров государств может пройти в октябре. Отмечается, что на саммите главы государств могут обсудить уже ставшие традиционными вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и кибербезопасности. Также планируется, что Путин и Байден затронут ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, проанализируют обстановку в Афганистане и Центральной Азии.