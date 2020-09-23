Кремль не будет анонсировать решение Путина по заполнению сенаторской квоты

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не назвал сроки, когда глава государства Владимир Путин воспользуется правом по заполнению сенаторской квоты.
По его словам, если это и произойдёт, Кремль проинформирует об этом общественность. Пресс-секретарь также отметил, что подобные решения никогда не анонсировались.
Согласно действующей обновлённой Конституции РФ, Совет Федерации формируется представителями регионов, право вносить свои кандидатуры также имеет президент. В период действия предыдущей редакции Конституции РФ президентская квота составляла не более 10% — 17 человек,
Принятые поправки к Конституции РФ позволили увеличить президентскую квоту до 30 представителей — семь из них могут быть назначены главой государства пожизненно из числа граждан, «имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». Примечательно, что президент ещё не пользовался своим правом по заполнению сенаторской квоты.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин заявил о необходимости качественного формирования всей правовой базы России. Лидер подчеркнул, что поправки в Конституцию должны на десятки лет вперёд закрепить фундаментальные основы развития страны. По его словам, граждане поддержали курс на укрепление суверенитета РФ.
Президент также отметил, что запросы людей должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года.
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