Кремль не будет анонсировать решение Путина по заполнению сенаторской квоты

https://static.news.ru/photo/023fb4d0-fd8b-11ea-a757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не назвал сроки, когда глава государства Владимир Путин воспользуется правом по заполнению сенаторской квоты.

По его словам, если это и произойдёт, Кремль проинформирует об этом общественность. Пресс-секретарь также отметил, что подобные решения никогда не анонсировались.

Согласно действующей обновлённой Конституции РФ, Совет Федерации формируется представителями регионов, право вносить свои кандидатуры также имеет президент. В период действия предыдущей редакции Конституции РФ президентская квота составляла не более 10% — 17 человек, уточняет ТАСС.

Принятые поправки к Конституции РФ позволили увеличить президентскую квоту до 30 представителей — семь из них могут быть назначены главой государства пожизненно из числа граждан, «имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». Примечательно, что президент ещё не пользовался своим правом по заполнению сенаторской квоты.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин заявил о необходимости качественного формирования всей правовой базы России. Лидер подчеркнул, что поправки в Конституцию должны на десятки лет вперёд закрепить фундаментальные основы развития страны. По его словам, граждане поддержали курс на укрепление суверенитета РФ.

Президент также отметил, что запросы людей должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года.