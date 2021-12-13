Песков: заявление G7 о новых санкциях против России — «очередные угрозы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление G7 о санкциях против России, назвал их «очередными угрозами, которые нет необходимости повторять». Накануне стало известно, что страны Большой семерки едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнтся в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Что касается очередных угроз в адрес России, нам абсолютно понятна позиция «Большой семерки», и не нужно повторять ее десять раз. Единственное, на что мы надеялись, чтобы данная точка зрения была сбалансирована, — заявил представитель Кремля, комментируя предупреждение G7 по санкциям.

Песков отметил, что, если речь идёт о необходимости деэскалации на Украине, Россия хочет видеть призывы G7 в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения. Таких заявлений, однако, по его информации, нет. Москва поддержала бы обращение к Киеву о выполнении обязательств по Минским соглашениям, добавил Песков.

Ранее в Вашингтоне сообщили, какие санкции планирует ввести Америка против России в связи с ситуацией на Украине. Представитель Белого дома сообщил, что США с европейскими партнерами обсуждают вопрос о введении экономических ограничений против Москвы. Американские власти намерены в ближайшее время продолжить переговоры как с европейскими партнёрами, так и с Россией по поводу ситуации на Украине и «искать пути продвижения вперёд». Вашингтон готов обсуждать с российской стороной её обеспокоенность в сфере безопасности. Для этого существует множество форматов, в частности Совет Россия — НАТО и ОБСЕ.