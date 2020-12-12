Кремль назвал информацию о второй попытке отравления Навального ерундой

https://static.news.ru/photo/8453d508-3df7-11eb-b6b3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение британских СМИ, опубликовавших статью про вторую попытку отравления Алексея Навального, «воскресным чтивом в халате», а саму новость bullshit — ерундой.

Ранее журналисты британского издания заявили, ссылаясь на сведения от анонимных источников в немецких спецслужбах, что российского оппозиционера сотрудники спецслужб РФ пытались отравить веществом типа «Новичок» не один, а два раза.

Всё-таки Sunday Times — воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким ёмким английским словом... есть такое английское слово bullshit (ерунда). Вот это bullshit. Большего не буду говорить, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на просьбу журналистов прокомментировать статью.

По данным издания, в первый раз Навальному пытались ввести «Новичок» в гостинице на территории Томска. Второй раз попытка отравления произошла уже в омской клинике, писал NEWS.ru

Материал, в котором оглашается указанная информация, вышел сразу после того, как президент России Владимир Путин аргументировал отсутствие намерений по совместной работе над делом оппозиционера. По словам российского лидера, если человек чуть не умер, то это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.