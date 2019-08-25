https://static.news.ru/photo/3d1c0476-c765-11e9-a6ef-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран — участниц «Большой семёрки» в вопросе восстановления отношений с Россией.

По его словам, у РФ в основном со всеми странами G7 хорошие отношения, которые недавно удалось восстановить.

Мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает, — подчеркнул политик, отметив, что президент РФ Владимир Путин всегда выступал за диалог между странами.

При этом он предложил позвать на саммит G7 Китай и Индию, так как без таких крупных держав нельзя решать глобальные вопросы, передаёт ТАСС .

Одним из самых последовательных защитников идеи возвращения России в неформальный клуб ведущих держав G7 является президент США Дональд Трамп. Он нашёл сторонников инициативы среди других членов клуба. Ранее лидеры «семёрки» договорились о более тесном сотрудничестве с Россией по ряду вопросов, однако полноценно расширять формат G7 до G8 за счёт Москвы пока не планируется, писал News.ru.