Кремль надеется на мирное разрешение инцидента с задержанием журналистов

https://static.news.ru/photo/3b67660c-3875-11eb-b13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Кремль надеется, что инцидент с журналистами российского телеканала НТВ, которые были задержаны на территории Турции, будет урегулирован путём диалога. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали в Стамбуле. 3 декабря они перестали выходить на связь. По данным источника в турецком МИД, журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съёмку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В администрации Стамбула подтвердили задержание журналистов за несанкционированную съёмку, уточнив, что срок их пребывания под стражей продлён до трёх дней.

Песков подчеркнул, что российские дипломаты постоянно контактируют с Турцией.

Мы рассчитываем, что в ближайшее время, надеемся, что уже в ближайшее время, наши журналисты будут отпущены. Мы будем предпринимать все возможные меры для оказания помощи задержанным, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сотрудники СМИ спросили пресс-секретаря президента, расценивают ли власти произошедшее как недружественный шаг со стороны Анкары. Песков на этот вопрос не ответил, добавив, что Кремль продолжает изучать причины и обстоятельства задержания журналистов.

Как ранее передавал NEWS.ru, журналистам НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Их дело уже передано в суд.