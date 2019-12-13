https://static.news.ru/photo/d7282372-1db6-11ea-9e97-fa163e074e61_660.jpgДмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что после победы консерваторов на досрочных парламентских выборах Великобритания выстроит добрые отношения с Россией.
Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной, — цитирует «Интерфакс» Пескова.
По последним данным, в 650-местной палате парламента консерваторы получают 364 места, лейбористы — 203, Шотландская нацпартия — 48, либеральные демократы — 11.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с его переизбранием на пост премьер-министра Великобритании. В поздравлении Путин отметил уверенность в дальнейшем развитии диалога на различных направлениях между государствами. Российский лидер пожелал Джонсону успехов «в столь ответственной деятельности во главе правительства, а также крепкого здоровья и благополучия».