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Преподаватель факультета госуправления МГУ Павел Тарусин и политолог Владимир Корнилов согласились с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что после победы консерваторов на досрочных парламентских выборах шансы на Brexit значительно увеличились.

Позиции Бориса Джонсона сильно укрепились, британское общество дало ему мандат доверия, чтобы он проводил независимый курс. Видимо, страна всё-таки найдёт путь, чтобы урегулировать разногласия с ЕС, и, вполне возможно, Brexit...