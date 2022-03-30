Кремль: Мединский дополнительно разъяснит итоги переговоров с Киевом

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский дополнительно разъяснит итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Ранее Мединский сообщил, что переговоры прошли конструктивно.

Мой коллега Мединский будет сегодня дополнительную информацию формулировать, —сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о нюансах переговоров.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча, которая началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче, длилась более трёх часов в закрытом для прессы режиме.

По итогам переговоров Мединский ранее отметил, что они прошли конструктивно. Он также озвучил основные письменные предложения, полученные от украинской делегации. В частности, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы и попросила, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств. Условием такого решения со стороны Киева должно стать невмешательство РФ во вступление Украины в ЕС.

В свою очередь в Кремле отметили, что Москва не может констатировать серьёзные прорывы в переговорах России и Украины. Как заявил Дмитрий Песков, предстоит ещё весьма длительная работа.