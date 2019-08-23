https://static.news.ru/photo/c9da2ae8-c597-11e9-882b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на данном этапе пока можно только «констатировать начало диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским».

По его словам, есть определённые контакты, которые осуществляют развитие диалога между странами. При этом он подчеркнул, что о таких вещах нужно говорить с «осторожным оптимизмом», передаёт RNS .

Ранее Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку», писал News.ru.